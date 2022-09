Vroegah waren het er gemiddeld 700 per week. We zitten dus al weken op haast het dubbele. En als Eric vd Burg van gekkigheid niet meer weet waar hij de hordes 'buitenslapers' moet laten, en waar de statushouders nog wat sociale huurwoningen met voorrang kunnen wegkapen voor de neus van de kinderen van Henk en Ingrid, die al jaren op de wachtlijst staan, proberen de Gutmenschen ons te sussen door te beweren dat er echt, heus, nee hoor, werkelijk waar niet meer gelukszoekers binnen stromen dan anders. Dat die totale 'vastloop' slechts een capaciteitsprobleem is (die volgens de linkse aluhoedjes ook nog eens 'expres' zo gecreëerd is om de landverhuizers uit de derde wereld af te schrikken).

Maar de realiteit is dat steeds meer mensen hun buik vol hebben van die massa-immigratie, die nu al ca 4 decennia onafgebroken gaande is, en ons bepaald niet de 'verrijking' heeft gebracht die politici in de jaren 80 en begin 90 ons als een worst voorhielden.

Gisteren waren er verkiezingen in Zweden. De Zweden Democraten zijn er ruim de tweede partij geworden (met 20%, dacht ik). Zweden heeft na 1800 nooit meer oorlog gevoerd volgens mij, heeft geen of een verwaarloosbare koloniale geschiedenis, deed niet aan de trans-Atlantische slavenhandel, heeft geen Zwarte-Piet traditie, of een Gouden Koets met afbeeldingen van mensen van kleur erop, kortom, Zweden is om door een ringetje te halen.

Wel hebben ze uiterst genereus derdewereldlanders toegelaten die zich in een rijk westers land wensten te vestigen (in 2015 hebben ze dacht ik 160.000 landverhuizers opgenomen; Nederland 'slechts' 58.000). En nu kampen ze met grote bendeoorlogen waarbij jaarlijks 40 doden vallen door vuurwapengeweld. Allemaal mensen 'met een migratieachtergrond'. Dus ja, het enige verrassende aan die verkiezingen was dat de Zweden Democraten niet met afstand de grootste zijn geworden.

En over twee weken verkiezingen in Italië, waar de rechtse ''populistische, xenofobe, fascistische'' Fratelli d'Italia op dit moment in de peilingen al de grootste is. Nou ja, we gaan het zien.

In ieder geval, de EU buitengrenzen moeten dicht, potdicht. Nederland kan/doet/wil helemaal niks mbt tot die asielwaanzin. Dan moeten de landen met de buitengrenzen het maar oplossen met hekken en pushback beleid.