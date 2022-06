Ik maak wel eens fouten, zo ook afgelopen woensdagavond toen ik de TV maar aanzette om het idee te hebben niet alleen te eten (kids waren niet bij mij namelijk). Fout nummer twee was dat ik tijdens het zappen bleef hangen bij BNN, want ik zag Jack de Vries iets zeggen dat oudere mensen huizen BEZET houden. Nou, dan moet je mij hebben! En daar bleef het niet bij, want in het programma genaamd Stenenkoorts werd het idee gelanceerd dat ouderen maar op 40M2 pp mogen wonen…

Het BNN-programma heeft zelfs een heus manifest gepubliceerd en overhandigd aan Hugo de Jonge. Ik kan die man echt niet meer verdragen met zijn zwakstroom-uitleg over complexe problemen; ik ben die vent zo beu, dat ik nog liever een maand op vakantie ga met Femke Halsema naar Stalingrad (Volgograd voor de puristen). Overigens, manifest, klinkt Marxistisch nietwaar? Dat is omdat het ook Marxistisch is. Een uiterst zorgwekkende trend.

De BNN programmamakers vervullen hier niet hun journalistieke plicht lijkt mij, want ze zijn met hun manifest ook activistisch bezig (hallo Commissariaat voor de Media! Iets met gelijke monniken). Maar dat zie ik vast fout, want de ministry of truth zou zoiets nooit doen, toch?

Maar over de BNN programmamakers; Ik citeer: “Door onder andere een gebrek aan solidariteit, maar ‘er heerst al een woningschaamte, of een soort van ongemak, onder mensen met (te) grote huizen’. Lodiers voelt die schaamte ook: ‘Iedereen moet naar zichzelf gaan kijken: “Zit ik nog wel goed? Klopt dit allemaal wel?”

Altijd als ter linkerzijde over solidariteit gesproken wordt, bedoelen ze dat dingen moeten worden afgedwongen. Wellicht moeten ze eens een Van Dale van iemand krijgen (en Economics in one lesson van Hazlitt) want solidariteit betekent toch echt iets anders.

En na vliegschaamte, vleesschaamte, houtkachelschaamte, BBQ-schaamte, baarschaamte en ander oikofobisch geneuzel, is er dus nu ook woonschaamte! Stelt u zich eens voor: u hebt u hele leven hard gewerkt en hebt een leuk huis gekocht, goed onderhouden (en de nodige belasting over betaald) en u woont er prettig. Goede buren, leuk maatschappelijk verkeer en wellicht enkele sleutelavonden, maar dat is allemaal fout en foei, want u woont te groot! U moet zich schamen!

De makers van het BNN-programma kwamen dus zelfs met de stelling dat oudere mensen maar 40 vierkante meter per persoon mogen bewonen. Woon je te groot, dan raus mit opa und omi. Lebensraum platz machen für die Jügend. Nu kunnen we allemaal het voltooid leven-plan van Pia Dijkstra in context plaatsen...

Nu zal dit best wat gechargeerd zijn mijnerzijds, maar de denkwijze van de jeugd is echt zorgwekkend: zij zien de staat steeds als de oplossing voor (hun) problemen. Wat er ook aan de hand is, de staat kan en moet het oplossen, zo lijkt het. Politici vinden dit helemaal top, want zij behoren ook tot die maakbare samenleving commune.

Nu stelt Lodiers van het programma dat de overheid meer de regie moet pakken. Ik zou juist het tegenovergestelde zeggen; de overheid dient haar foute beleid te corrigeren. Ik denk aan immigratie, ik denk aan gemeentegrondbeleid, ik denk aan bouwvergunningen-beleid, ik denk aan PFAS en fijnstof-beleid, ik denk aan startersbonus en een omgevingswet, en ik denk aan hypotheekregels voor senioren. Ik denk aan overdrachtsbelasting, huurcaps en vooral aan fout monetair beleid. Als er iets als een paal boven water staat, is dat de overheid de hoofdverantwoordelijke is in dit dossier. Het woord woonschaamte had dan ook niet mogen vallen, beleids- of overheidsschaamte wel

Maar dat kwam niet of nauwelijks aan bod in het BNN-programma. De overheid moet zorgen voor leuke seniorenwoningen en andere samenlevingsvormen (op een klein oppervlak). En niet iedere oudere zal dit willen, dus wat doen we met die groep (de meerderheid)? Zo kwam dat idee van die 40/m2/pp tot stand vermoed ik. Lekker wat ouderwets geforceerde solidariteit, zoals we dat kennen van de USSR.

Tegen de jeugd zou ik zeggen dat ze niet alleen de problemen moeten signaleren, maar de oorzaken daarvan moeten doorgronden voordat ze met oplossingen komen aanzetten. Dan komen ze er snel genoeg achter dat ze hun pijlen op de verkeerde groep richten (ouderen). Ze hadden Hugo de Jonge dus geen manifest moeten overhandigen, maar een draai om de oren moeten geven.