Maak je geen illusies.

In de slachtofferrol kruipen, hard schreeuwen en ophef creëren over vorm, want dan hoef je het niet over de inhoud te hebben komt ook bij rechts voor.

Althans, want zich rechts noemt.

Categorie: wij zijn rechts want we zijn tegen links want we vinden het leuk om samen ergens tegen te zijn.

En omgekeerd zijn die er ook: Wij zijn links want we zijn tegen rechts want we vinden het leuk om samen ergens tegen te zijn.

En dan zichzelf iets te serieus nemen.

Een soort identity-ballon. Lijkt heel wat, maar als je het doorprikt is het gebakken lucht.

Dus eigenlijk vinden ze niets en komen daarom niet met oplossingen want dat vinden ze niet belangrijk.

Komen we ook niet echt verder mee.