Als je zo'n tekst leest zou je soms bijna denken dat je in een land leeft dat niet bezet wordt door het mensenrechten-matriarchaat, het Mohammedaanse patriarchaat en die overheid op zoek naar een land namelijk de Europese Unie. Maar goed wat lezen we? "Vrijheid is geen eindstation, maar een opdracht." Ja weet je het is niet onwaar maar ook niet heel mooi geschreven. En dan dit: "Het vraagt om aandacht in de grote gebaren en de kleine momenten: een gesprek, een luisterend oor, of even stilstaan bij een ander. Bij Defensie werken we elke dag aan die veiligheid, maar de vrijheid groot maken? Dat doen we samen." Is ook niet geheel onwaar, maar het blijft toch wringen dat de zwaardmacht van het Koninkrijk der Nederlanden in cultureel en psychologisch opzicht gereduceerd is tot gewapende maatschappelijk werkers. Afijn, wat is het badwater lekker warm!