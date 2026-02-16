achtergrond

Internationaal nieuws: stas Defensie Tuinman 'onthult geheim' dat we F-35 software kunnen jailbreaken

Na box 3 in dezelfde week alweer internationaal op de kaart!

Stas Defensie Guys Toynman speelt zichzelf in het laatste kwartier van z'n ambt toch nog even in de internationale kijkers. Tegen 's lands normaalste duo Boekstijn & De Wijk zegt hij in hun podcast namelijk het volgende: "En dan ga ik iets zeggen dat ik nooit mag zeggen, maar ik doe het toch: (...) net zoals je iPhone kun je een F-35 jailbreaken." STAATSGEHEIM OP STRAAT! Tuinman zegt dit vanaf minuut 26 in de specifieke context van de relatief lange tijd die het kost om bijvoorbeeld kruisraketten als de Meteor of Storm Shadow onder onze F-35's te hangen, omdat hier software-updates op operationele toestellen voor nodig zijn, zonder dat we ze op voorhand al op teststoelen mogen uitproberen. De bredere context van het gesprek is overigens Trumps 'wiebelende, aantrekken, afstoten'-verhouding tot Europa, en de implicaties daarvan op militaire aanvoerlijnen. Maar goed, Toynman zegt hier nogal wat, en dat is de Amerikaanse pers niet ontgaan. Zo zit Amerika's grootste militaire krant The War Zone er bijvoorbeeld bovenop: "TWZ has reached out to the F-35 Joint Program Office and manufacturer Lockheed Martin for responses to Tuinman’s remarks." Tot nu is het alleen Israël gelukt om uit te onderhandelen dat het Israëlische software in de Israëlische F-35's mag installeren.

Amerika's grootste Mil-krant

De IT-infrastructuur. "Think of ALIS like smartphone"

Tags: F-35, Tuinman, Defensie
@Spartacus | 16-02-26 | 08:31 | 11 reacties

Reaguursels

