De grote vraag is natuurlijk: gaat het hem lukken. Niet Odysseus, die komt wel thuis, maar Christopherus. Het is natuurlijk niet het minste verhaal, maar Nolan is ook niet de minste regisseur. Vakjury's wereldwijd nog altijd unaniem ontevreden over het ontbreken van historisch accuraat bronstijdpantser, maar er komt een tijd dat die bijl begraven moet worden en zelfs zij gewoon in IMAX achterover leunen om te zien of Het Gelukt Is. Vanaf 16 juli in de bioscoop!