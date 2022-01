Hee, eindelijk weer eens humor bij BNNVARA waar je ook om kunt lachen. De huiscolumnist van een gesubsidieerd NPO Radio 1-radioprogramma van BNNVARA (een verder enorm woke kutprogramma met kutpresentatoren én Francisco van Jole, een tumor met een mutsje) is Marcel van Roosmalen en die is dan weer wél heel grappig. Vandaar ook dat alle Youtube-video's met zijn column wel heel vaak worden bekeken en alle andere Youtube-video's van Radio 1-columnisten als Dolf Jansen nauwelijks. Vandaag was hij zó grappig dat we gerust een pooltje kunnen maken over wanneer precies Marcel van Roosmalen er door de verschillige en tolerante VARA wordt uitgedrukt, al dan niet op stiekem aandringen van Vera Keur of ander schijnheilig rot fruit dat nog altijd aan de gesubsidieerde socialistische babyboomersboom hangt. Want dat de manager Diversiteit en Inclusie BNNVARA (Sahar Noor) nog woker is dan Sylvana Simons in een kookpot met borrelend Fernandes laat zich raden. Check dan deze (door Van Roosmalen aangehaalde) totaalvernietigingsaanval op humor in de media! Zelfs suck my Dick Zijp krijgt nog een slappe van dit soort hysterisch snowflakegedram. Grutjes! Stereotypen in de media! Satire! Grapjes! Schadelijk! Impact! Oncreatief! KWETSEND! "Laten we als mediamakers onze verantwoordelijkheid nemen en een katalysator van gelijke kansen zijn." WEL GODVERDOMME!

Laten we dat eens niet! Gratuite Afghaanse slachtofferpooier! Kwartjessekswerker! Bicultureel lichaam met baarmoeder! Tokentroela! Slaafvrije deugterrine uit de krochten van Vera Keurs toxische erfgoed! Falende Marcel van Dam-transitie!

"Het doel ‘humor’ lijkt alle middelen te heiligen. De opvatting ‘satire moet toch mogen’ overschaduwt dat stereotypering problematische patronen in de samenleving in stand houdt. Stereotypen doen bijvoorbeeld meer kwaad dan goed voor diegenen die reeds een achterstand op de arbeidsmarkt hebben."

NEINNEINEINEINENIN! GA! WEG! ECHT! GA! GEWOON! EENS! WEG!



En dat managet nu dus 'Diversiteit en Inclusie' bij de toch al zo kapotgewokte hypocrisie-omroep BNNVARA. En als je dan weet dat Radio 1-zendermanager Klaske Tameling net zo veel humor heeft als Sahar Noor tijdens het wildvingeren van metaseksuele pussyhatbreisters van kleur in een nog door Jan Ponk zelf bekostigde subsidiehut van de Novib waar 'toevallig' ook Lara Rense haar nuancestudio heeft uitgestald laat het zich raden wat er straks met Marcel van Roosmalen gaat gebeuren.



Die gaat natuurlijk bij nacht en nevel ineens foetsie en wordt vervangen door Elfie Tromp of één van die andere seksueel gefrustreerde Tinderdates van Humor zeg maar Tumor van Jole, zonder dat er ooit nog één woord aan vuil wordt gemaakt. Uitgegumd. Kaltgestellt. Uitgesloten. Afgedaan. Desnoods trekt Frans Klein persoonlijk wat lange messen uit zijn lade om Van Roosmalen in zijn rug te duwen. Lange messen zát op het Mediapark.



Denken wij hoor. Maar we horen erg graag van u hoe u denkt dat het straks afloopt met dit laatste stukje échte humor op Radio 1 (lol), waar het dogmatisch linkse moralistennieuws van alle kanten door de kieren van de strontkar komt zetten als pus uit de puisten van 3FM-luisteraars.

Wat dat betreft zijn die columns van Van Roosmalen toch een beetje het orkest op de Titanic dat doorspeelt terwijl de onzinkbare schuit aan het zinken is. Al kun je die metafoor evengoed toepassen op Radio 1 zelf. Of überhaupt de NPO.