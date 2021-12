Wat mij vooral opvalt is de moedeloosheid van wat eens links was.

Nu volg ik de politiek al een jaar of 40 bewust en de kentering voor links ligt daar waar besloten werd om de derde weg te gaan volgen. Tony Blair heeft het afgekeken van Kok, niet andersom.

Het stropdassen en maatpak socialisme.

Soms werd er wel weer wat winst gemaakt met een lijsttrekker met een smoel en babbel die goed lag bij het electoraat maar sindsdien is het achteruit boeren geworden.

Wat logisch is, we hebben al een VVD en D66. Waarom zou je daar een slap aftreksel van willen?

Begin jaren 90 kwam daar de SP in de kamer, die de sociaal democratische rol van de PvdA ging overnemen. En het schetste dus geen verbazing dat de PvdA de afgelopen 30 jaar drukker is geweest om te knokken tegen de SP dan dat ze nog wou opkomen voor haar oorspronkelijke achterban. Een SP die overigens ook kapot gaat omdat er een clubje fossiele marxisten is wat denkt dat ze nog stemmen gaan trekken met het communisme.

Jole weet het, hij weet dat er voor links geen plaats is in het midden. Maar voor zijn links is er alleen maar leegte. Leegte van wat eens links was.

Het is voorbij. Links is dood.