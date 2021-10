Ik ben een van de reaguurders die nu genaaid is, gedwongen overname door Eneco en opgeblazen energietarief omdat dit ingaat op het slechtste moment in de markt (en voordat de compensatiemaatregelen van de overheid in gaan en doorberekend worden). Lekker kut want ik had mijn tarieven vastgezet om dit soort gezeik te voorkomen. Het is ons geluk dat we nog wel wat reserves hebben, maar dit is niet iedereen gegund en ik leef mee met de gezinnen die het nu echt zwaar gaan krijgen.



Kom er maar in Omtzigt met je nieuwe sociale contract, geen dak boven je hoofd als autochtone starter, geen betrouwbare energielevering, er zijn bananenrepublieken waar dit beter geregeld is.

Beste meneer Szymon,

Deze email bevat belangrijke informatie over het contract dat u hebt bij energieleverancier Welkom Energie. Lees deze email daarom goed door.

De afgelopen periode zijn we als Welkom Energie in financiële problemen gekomen door de hoge prijzen voor gas en elektriciteit op de huidige energiemarkten. We hebben de Autoriteit Consument & Markt (ACM) verzocht onze leveringsvergunningen voor gas en elektriciteit in te trekken omdat wij niet meer aan de leveringsvergunningsvoorwaarden kunnen voldoen. Daarom heeft de ACM de leveringsvergunningen voor Welkom Energie per 26 oktober 2021, ingetrokken. Eneco neemt per 1 november aanstaande het klantenbestand van Welkom Energie over en levert vanaf dat moment energie. Tot die tijd levert Welkom Energie aan u. U zit dus geen moment zonder stroom en/of gas.

Drie jaar geleden zijn wij Welkom Energie gestart. Wij betreuren het dat we ons bedrijf op deze manier moeten beëindigen. Maar we zijn blij dat Eneco u in deze onstuimige markt van energie kan blijven voorzien. Eneco biedt u de zekerheid van levering in de huidige marktomstandigheden en een snelle en probleemloze overgang.

Wat betekent dit voor u?

Uw bestaande contracten en voorwaarden worden beëindigd. U krijgt van Eneco een nieuw contract op basis van de huidige, en dus waarschijnlijk hogere, energieprijzen. De energie blijft gewoon geleverd worden op uw adres. Vanaf 1 november 2021 heeft u automatisch een contract bij Eneco. U hoeft hiervoor niets te doen. Op 29 oktober in de avond ontvangt u vanzelf een email van Eneco met meer informatie over uw overgang naar Eneco. Houd uw mailbox dus in de gaten en wacht dit af.