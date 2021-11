Nog meer milieu gezeik,

Kennis van me heeft bootje met vrij nieuwe tweetaktmotor met ligplaats in grote stad. Kreeg onlangs een brief dat er besloten is dat tweetakt per 1 januari 2022 verboden is en per 1 januari 2025 alleen nog elektrisch is toegestaan. Komen toch 'maar liefst' 7 oplaadpunten in een stad met 150.000 inwoners en veel water en vaartuigen. Dat gaat nog gezellig worden.

"Alle vaartuigen zoals genoemd in artikel 1 leden h, i en m , waarvoor op het moment van de inwerkingtreding van deze regeling reeds een ligplaats- en/of

exploitatievergunning is verleend, dienen per 1 januari 2025 elektrisch te zijn dan wel een gelijkwaardig alternatief met zero emissie en zero geluid."