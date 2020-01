Last night in Sweden. Een verbod op het opslaan van brandhout op eigen land

Hilarisch alsook zorgwekkend nieuwsbericht (uit Zweden) voor u door de Google Translate gehaald. Om hoofdschuddend te lezen bij 't knapp'rend haardvuur.

+ De regering zet nieuwe stappen in de richting van houtverbranding met nieuwe wet

+ De poging om houtkachels te verbieden is vorig jaar mislukt

+ De verplichte vergoeding - bijna SEK 3.000 per houtstapel - maakt het goedkoper om in de toekomst met olie te stoken

Volgend jaar zal het veel moeilijker zijn om brandhout te hanteren, althans op kleine schaal. Zweden neemt macht tegen kleinschalige en private houtverwerking en introduceert een vergoeding van SEK 2.900 per houtstapel om brandhout op te slaan op zijn eigen land in de buurt van openbare wegen. De wet is het nieuwste offensief van de regering tegen het verbranden van hout sinds de poging om houtkachels te verbieden mislukte in 2019.

Volgend jaar moet iedereen die brandhout op zijn land wil opslaan, 2.900 SEK betalen en een vergunning aanvragen bij de Zweedse transportadministratie, meldt SVT Nyheter. Het verbod is ook van toepassing op zuiver particuliere houtopslag op hun eigen terrein of op hun eigen land - zolang er een openbare weg in de buurt is.

"Bewolkte politieke trends"

De kwestie kreeg in de hoofdstad een impuls in 2012, toen het boek van de Noor Lars Mytting over houtverbranding, een verkoopsucces werd in de hele Noordse regio.

Tussenschrift van Pritt

Dat boek De Man en Het Hout is waarlijk een bijbel en een gids voor een beter bestaan. Sindsdien deug ik. Zelden zoveel geleerd over bomen, houtsoorten, bijlen, kettingzagen, kloven, hout stapelen, drogen en stoken. Fenomenaal opgeschreven ode aan de zelfvoorzienende man met eigen huis en haard. Als Sjinkie dit boek gelezen had, had-ie nooit thinner in z'n houtkachel gegooid. Wees geen Sjinkie. Koop dat boek.

"Het succes van zijn boek kan te maken hebben met turbulente politieke trends van die tijd," maakte de populaire avondkrant Expressen van de Bonnier Group zich zorgen over een analyse in het voorjaar van het volgende jaar, geschreven door journalist Arne Lapidus. "Houtkap is een duidelijk mannelijke activiteit, en houtnostalgie gaat terug naar de oude Noorse gebruiken," werd het verder genoemd.

Het Nordic Museum waarschuwde in dezelfde krant dat houtverbranding een soort symbool van zelfvoorziening zou kunnen worden, en in tegenspraak met een meer ideale toekomstvisie, waarbij iedereen op gelijke voet afhankelijk is van de samenleving.



"Het is niet zonder problemen dat bastions worden gecreëerd die indruisen tegen idealen van gelijkheid en integratie", vertelde de etnoloog Jonas Engman van de autoriteit aan de krant.



"Risico dat mensen controle over het bestaan krijgen"

Volgens het Nordic Museum is houtverbranding een uitdrukking van heimwee naar de voormalige boerenmaatschappij en het huis van de mensen, en naar hoe we hulde brengen aan de inheemse gemeenschappen als zelfvoorzienend. Engman merkt op dat het bos niet alleen een bedreiging vormt voor vrouwen en de integratie van immigranten, maar dat het ook het risico loopt om Noordse mannen het idee te geven dat zij het zelf zijn en niet de autoriteiten die hun bestaan beheersen. Maar volgens de autoriteit zijn er verschillende gebieden die op deze manier problematisch zijn, waar mannen nog steeds taken uitvoeren die wettelijk door deskundigen moeten worden uitgevoerd.

Grillen, timmerwerk op huizen en hout hakken zijn mannelijke scènes.

Ze geven ons het gevoel controle te hebben over ons eigen bestaan. Dit zijn gebieden die worden versterkt en waar vrouwen geen toegang hebben, vertelde Patrik Engman aan Expressen en vervolgde: - Dit is Noords hout, dat is het ding ... Ik ben ervan overtuigd dat er diepe conservatieve waarden zijn die we niet willen zien.



Houtkachelverbod in rook op

In 2018 besloot de Zweedse Raad voor Volkshuisvesting, Bouw en Planning om houtkachels, zelfs bestaande, te verbieden. Maar toen - letterlijk - bracht het het huis naar de hel. Boze burgers begonnen hun houtkachels naar de regeringskantoren, de Zweedse nationale raad voor huisvesting, bouw en planning en verantwoordelijke ministers te sturen, en de regering moest zich terugtrekken. "De regels van de Zweedse Raad van Volkshuisvesting, Bouw en Planning voor houtkachels zijn verwijderd," las een persbericht van de Zweedse Nationale Raad van Volkshuisvesting, Bouw en Planning, waarin stond dat het verbod was opgeheven toen de regering de autoriteit vroeg om te onderzoeken of het verbod echt nodig was.

Een gefrustreerde Jonas Engman becommentarieerde de kwestie in Aftonbladet. "Thuis beslis ik, en dan moeten de omgeving en het klimaat buiten beschouwing worden gelaten", zei hij tegen de linkse krant.