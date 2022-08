Alles voor de verkoopcijfers. Beetje reuring creëren, goed afgemeten. Iets dat controversieel is, maar dan zodanig dat je toch als de deugende partij wordt gezien.

En dan vind je altijd wel van die exhibitionistische types, van die ijdeltuiten, die zich lenen voor zo'n spelletje.

Of het mishandeling is, lijkt me wat overdreven. Maar een beetje raar is het wel, een beetje 'out of the ordinary'. En zoonlief zal het zelf ook wel leuk hebben gevonden om op de foto te gaan, want zo is zoonlief opgevoed.

Meer stuitend vind ik dat hier de suggestie wordt gedaan dat vrouwen iets voor zichzelf opeisen wat ze verloren zouden zijn, het recht om met hun tieten te zwaaien. Nou, dat hebben ze altijd gehad, dat recht, en ze zijn er ook dankbaar gebruik van blijven maken. En dat doen ze nu dus ook gewoon in de Linda, iets wat ze altijd al doen, hun lichaam op verleidelijke wijze presenteren. Het wordt anders genoemd, maar het is niks anders, het is 'showing off'.

En het is ook wel slim gespeeld van Linda, het leidt af van al die ellende rond The Voice, terwijl het toch weer over verleiden gaat. Beetje proberen om het perspectief honderdtachtig graden te draaien.