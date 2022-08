Kan i.v.m. waterlekkage die nog niet is opgelost niet wassen. Dus mijn ex is zo lief om voor mij te wassen. Om te voorkomen dat ze tegen mij zegt 'wat weinig onderbroeken van jou in de was' want er is niks dat haar niet opvalt, heb ik vandaag 8 boxershorts erbij gekocht. Zo ben ik dan ook wel weer. Anticiperen is enorm belangrijk in veel situaties. Zit alleen nog even te twijfelen tussen of ik nou gewoon slim ben of toch juist heel bang voor haar....