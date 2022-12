"U schrijft dat kiezers links vooral nog associëren met meer migranten en meer windmolens, wat bedoelt u daarmee?"

"Met het huidige klimaatbeleid alsook bij migratie zijn het juist de mensen die het minste hebben die de hardste klappen krijgen. Daar is niets links aan. Maar het is niet dit alleen. Links staat er vooral zo slecht voor omdat er geen ideeënstrijd meer is. Onder Mark Rutte is alles zogenaamd ge-ont-ideologiseerd. En daar is links deels in mee gegaan. Tijdens de laatste formatie zei informateur Mariëtte Hamer dat de inhoudelijke verschillen tussen GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, CDA, D66 en VVD klein waren. Mensen zien geen alternatief meer. Wij horen in de wijken: we kunnen wel op een linkse partij stemmen, maar uiteindelijk trekken wij toch aan het kortste eind. Crisis of geen crisis. Dát is waarom links er zo slecht voor staat."

Zo. Dan horen jullie het ook eens van een ander - dixit Lilian Marijniszedong in het AD. We zullen het even iets anders formuleren. Want er zijn genoeg mensen die wel (gematigd) links zouden willen stemmen, maar dat simpelweg niet kunnen: ze voelen zich continu genegeerd, niet gezien en niet gehoord door het onhebbelijke elitaire grachtengordel-gerichte linkspopulisme waaraan zowel GroenLinks, als de PvdA als D66 aan lijdt. Ideologie op links is zo dood als het bier van Ad Melkert (ook sinds dat moment) en dáárom zijn de PvdA'ers van toen de PVV'ers van nu en dáárom stemmen ze in die arbeiderswijkjes van vroeger tegenwoordig allemaal kneiterrechts. Door de GroenLinksificatie van de PvdA, door de havermelkisering van GroenLinks en dan hebben we nog D66, de onhebbelijke grote zus die al jaren met een gekneusd schaambeen zit opgesloten op een genderneutrale plee terwijl ze met een megafoon dingen over anderen roept. Die sentimentele strijd tegen klimaatverandering waar álles voor moet wijken. Het opendeurenbeleid voor vluchtelingen. Het pamperbeleid voor de criminele variant ervan. Het knuffelen van de islam. Het wegzetten van mensen als racist, fascist of nog erger. En voor de 'gewone man' resten alleen de ge- en verboden. Verboden geld te verdienen, verboden te vliegen, verboden auto te rijden, verboden te stoken, verboden op een verjaardag te zeggen dat je bij Shell werkt, verboden te varen, verboden te dieselen, verboden autootje te rijden want zandhagedispadbekdier, verboden te wonen in een normaal huis als het groter dan 7m2 is en je niet in het Algemeen Dagblad komt met je SCHIJT Tiny House en vooral: verboden te lachen. Op links is het een grote humorloze klap kaders. Ja, betalen, dat mag je, voornamelijk aan de overheid. Dát is wat links is. En daarom is het zo dood als een pier.



