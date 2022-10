Radioactief afval in de (Noord)zee dumpen is eigenlijk ook best vreemd.

Vooral als je weet dat het afval langer radioactief blijft dan die vaten meegaan.

In 1958 is de eerste gedocumenteerde dumping in zee van radioactief afval door Nederland.

Ze gaven het mee aan lijndiensten of de marine als dek-last.

Het kwam vervolgens nooit aan, ergens onderweg overboord gezet.

Dat noemden ze 'zeeberging'

Later deden ze dat 1800 km uit de kust.

Raad van state ziet niet in hoe belang van de aanklager dan een grond heeft.

Juridische taaltrucjes.

Lekker ver weg.

Dan is het minder erg.

En als Nederland dat doet, doen anderen dat ook.

Dus we doen het dom.

Berg dat netjes op in een ondergrondse opslag of zo.