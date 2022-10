Van Somerset Maugham is de uitspraak: “To eat well in England you should have breakfast three times a day.”

Nu is dat tegenwoordig niet meer zo erg als vroegah, zeker niet in de grote steden als Londen etc, maar in veel provinciale gehuchten waar nauwelijks toeristen komen - ik was een jaar of 10 geleden eens in Grimsby - mag je blij zijn als je een Pizzahut vindt.