Natuurlijk doen ze dat. Ik vind dit prijsplafond ook getuigen van onmetelijke naiviteit. Iets waar we de laatste jaren al zo vaak in liepen. We lopen keurig achter Big Pharma, Big tech en 'de Wetenschap' aan. Maar politici en VOORAL de minister van Financien moet waken voor een gezond beleid. Maar nee hoor. We gaan bedrijven nu sponsoren vanuit de overheid (lees: vanuit ons) omdat die bedrijven ons te veel geld vragen. Sorry, maar hoe moet dit werken? Die sponsoring gaat ook nog eens niet over de inkoop van gas, maar op de verkoopprijs, dus 100% dat er miljarden naar aandeelhouders en Zweden gaat lekken. En daar komen we over 4 jaar achter, commissietje, Remkes vind dat het anders had gemoeten, boe boe boe. Plas, Glas. Was. Terwijl er zoveel betere oplossingen waren geweest...

En dan nog een andere, zo'n Greenchoice, of Vandebron of noem al die ubergroene leveranciers eens op. Die leveren toch 100% zon en wind energie? Dat was toch gratis, Meneer Jetten?! Waarom is de fossiele energieprijs gekoppeld aan de renewable energieprijs? Dat zou toch niet moeten kunnen?!