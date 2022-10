Andermans spullen slopen is makkelijker dan zelf iets opbouwen.

Laten we eens gek doen. Stel dat 0,1% van deze rijkeluiskinderen oprecht in de helft van haar eigen dogma's gelooft.

Laat ze dan echt iets doen;

- zelf nieuwe energie-technologieën bedenken;

- zelf in de techniek gaan om die te realiseren;

- zelf vega-voer ontwerpen;

- zelf in de fabriek die smurrie produceren;

- etc.

Maar ja, echt werken is geen optie. Deze elitaire vernielkleuters voeren juist strijd tegen de werkende klassen omdat die nuttig werk verrichten en zo de samenleving overeind houden. Dat mag niet; want nuttig werk = vervuiling. Dus dat willen de vernielkleuters uitbesteden aan de derde wereld.

In het Westen moet iedereen "klimaatneutrale" beroepen als influencer, lifestyle coach, raamambtenaar, fopjobhopper, schedelmeter en genderwetenschapper praktiseren. Of daar ooit vraag naar komt doet niet ter zake. Of een land zonder nuttig werk kan doet ook niet ter zake. Deze sekteleden hebben geen benul waar hun eigen voedsel, kleding, energie en protestbordjes vandaan komen; hoe dat in de winkel komt; etc.

Lui, laf, egoïstisch, dom en vooral fascistisch volk.

Dat waarschijnlijk de hele wereld over vliegt om te "demonstreren". En over 10, 15 jaar een vette baan in de klimaatlobby; lekker heen en weer vliegen tussen klimaatconferenties en klimaatcircussen overal ter wereld.

Bah.