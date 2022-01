De politie en Animaniacs van Santen vragen uw aandacht voor het volgende. Een parfumerie op het Buikslotermeerplein in Amsterdam-Banlieue is overvallen door drie knapen die heel erg stinken. Althans, ze hebben geprobeerd wat parfum mee te skoepen teneinde hun (mogelijk) gore geur te maskeren, maar de overval was zo sukkelig en sneu, dat het maar de vraag is of ze iets mee hebben genomen. AMATEURS! Desalniettemin wil de politie graag weten wie deze tijgers ("De verdachten op de beelden betreffen vermoedelijk jonge jongens, twee van hen hebben een donkere huidskleur") zijn. Een van de knakkers had een vleesmes en daarmee rende hij achter een medewerkster aan. Naar goed politioneel gebruik vond de overval plaats in JUNI en worden de beelden NU naar buiten gebracht. Of u nog effe kan nadenken wat u 29 juni 2021 om 09.50 uur precies hebt gezien.