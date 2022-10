"Klimaatemotie", dat woord siert ons dus al blijkbaar sinds januari 2019. Maar vandaag werd het gereanimeerd door iemand die daar voor door aan het leren is. "Emoties die je voelt over lijm kunnen een coping mechanism om je te beschermen van klimaatemoties, want ja die zijn heftig en daar zou meer ruimte voor moeten zijn." Helaas accepteert account (aanrader) Posts To Show To A Small Victorian Child alleen Engelstalige inzendingen, anders hadden we een dagwinnaar. Maar ook de eerste tweet spoort aan tot denken. Immers, "in welke levensfase zit je dan?" Uitstekende vraag, komen we op terug.

Maar het is in ieder geval niet de levensfase waarin we een universele zondvloedmythe die door ons spreekt aanzien voor autonoom denken. Ook niet de levensfase waarin we doen alsof een 'rebellie' gedragen door de gehele media, bestuursklasse, het bedrijfsleven en entertainmentindustrie iets met rebellie te maken heeft. En ook niet de levensfase waarin we meer geven om de mensheid dan om mensen - dat bestaat namelijk niet.

En dit bedoelen we geenszins fysionomisch hoor, maar waarom zien jonge vrouwen die ongeveer precies dit soort dingen zeggen er altijd ongeveer precies - hetzelfde - uit? Enfin, "Anne rebels with Extinction Rebellion against the Dutch government for a fair climate transition. Besides presentations and workshops, Anne is also available for brainstorm sessions and consultancy."

Instant Update: "Onbevestigde bronnen die op dit moment in het Mauritshuis aanwezig zijn laten zojuist weten dat het Meisje met de parel van Johannes Vermeer is 'besmeurd' door activisten." Mauritshuis afgesloten na mogelijke bekladding kunstwerk. Politie: "In een museum in Den Haag hebben wij zojuist drie personen aangehouden na openlijke geweldpleging tegen goederen. Op dit moment zijn wij hier bezig met sporenonderzoek."

