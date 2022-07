Is Hannah nou wat Wim Voermans - die huismerk Steven Pinker die door een of andere aandoening alleen in #hashtags kan communiceren - bedoelt met een geslaagd beschavingstraject aan de universiteit? Hannah is rechtenstudent en nam een tussenjaar om juristje te spelen voor leeftijdgenootjes die activistje spelen.

In principe is elke ideologische obsessie natuurlijk volstrekt oninteressant. Maar de klimaatideologie van de hogere middenstand spant toch altijd wel de kroon. Je demonstreert in feite tegen niemand, draaft heel lui mee met de gevoelde richting van de tijd, het is altijd vrij van werkelijke consequenties dus het zou niet eens een Rebellion mogen heten en je staat bovendien gewoon een millennia-oude zondvloedmythe kanaliseren terwijl je denkt origineel te zijn.

Maar goed, komt een klimaatjurist bij de klimaatpsycholoog....

Dit heet: de wil tot ontroering

Een rebellie zonder consequenties is geen rebellie