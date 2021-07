Angst is gebaseerd op risicoperceptie. Risicoperceptie gaat over de toekomst, wat voor gevaren we in de toekomst verwachten. Niemand weet wat er in de toekomst gebeurt, de toekomst is onzeker. Angst is dus onzekerheid over risico's die in de toekomst werkelijkheid kunnen worden.

De perceptie is gebaseerd op hoe we de wereld zien, we doen aannames over hoe de natuur zich gedraagt in de toekomst. Grofweg zijn er vier visies: 1. de natuur, hoe lelijk ook in onevenwicht gebracht, kom altijd weer terug in evenwicht; 2. de natuur is fragiel, menselijk gedrag kan de natuur onherroepelijk uit evenwicht brengen; 3. een combinatie van voorgaande twee: binnen bepaalde marges komt de natuur na verstoring weer in evenwicht, anders niet; 4. de natuur is onvoorspelbaar in gedrag, wat wij als mens doen maakt uiteindelijk niet uit.

Mensen uit die eerste groep zijn op Geenstijl veel te vinden. Deze mensen geloven in de markt, in individuele verantwoordelijkheid, en zijn geen voorstander van het voorzorgsprincipe: bewijs maar dat iets slecht is.

Mensen uit de tweede groep zijn op Joop veel te vinden. Deze mensen nemen het voorzorgsprincipe ter harte. Sta pas iets toe als bewezen kan worden dat iets niet slecht is. Zijn voorstander van regels, zijn socialistisch, en hebben hulp nodig van klimaatpsychologen, want in deze geïndustrialiseerde wereld denken ze dat alles onherroepelijk is beschadigd en alleen maar slechter kan worden.

De derde groep zijn de VVD'ers, CDA'ers, D66'ers. Bureaucraten, de Frans Timmermannen. De natuur is goed indien het gemanaged wordt. Grote overheid, grote bedrijven.

De laatste groep zijn de Urkers: de mens wikt, God beschikt. Of we nu het één doen, of het ander doen, Openbaringen komt toch wel uit.