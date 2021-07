Ik snap iets niet.



Overstroming. Limburg. Klimaatverandering! Roepen ze op t.v., en dat het komt door industrialisatie, CO2 uitstoot enzovoort.



We weten dat het klimaat wel eens vaker veranderd.

Al vanaf de 13e eeuw wordt Nederland regelmatig door rivieren overstroomd. Daarom bouwden we rivierdijken en gemalen.



Van Groen Links moeten we extra betalen voor klimaatverandering. Energietransitie! Roept D66. En vele VVD ondernemers verdienen grof geld aan de ons opgedrongen 'duurzame' windmolens, spaarlampen, zonnepanelen, hybride auto's, gerecyclede plastic producten, enz. Want, dat is goed en dat zou helpen tegen de klimaatverandering.



En toch is er, alweer, een rivieroverstroming in ons land. Waarom? Het antwoord: Rutte.



De regering Rutte heeft tijdens al zijn kabinetten niets gedaan aan het onderhoud van dijken, inclusief de rivierdijken.

nos.nl/l/423198

www.ad.nl/zeeland/rekenkamer-te-weini...



Nu zijn de rivieren overstroomd. Bedankt, Rutte. Kan men zeggen.



Maar, kan men de Nederlandse staat/Rutte ook aansprakelijk stellen voor de overstromingen door het slechte onderhoud aan de rivierdijken?



Onze dijken zijn al tientallen jaren in slechte staat. Nu hierdoor gebieden zijn overstroomd, vind ik dat de regering Rutte daar verantwoordelijkheid voor moet nemen.

Dat doet Rutte nooit, verantwoordelijkheid nemen, maar kan iemand mij dit uitleggen?



Waarom moet ik mee betalen aan verduurzaming door zonnepanelen, windmolens, recycle-producten, enzovoort terwijl de regering Rutte weigert de dijken goed te onderhouden en door de rivieroverstromingen nu vele mensen hun huis kwijt zijn of hun leven?