A/V out of sync = schuld van de NPO

Helemaal niet nodig, dat Ongehoord Nederland. Nieuwsuur houdt de kerntaken in stand: feitelijk, kritisch en waar nodig alarmerend. Terwijl NPO Radio 1 vanmorgen met een slaapzak op station Madrid op Greta Thunberg lag te wachten ("Daar komt ze aan. Ze draagt haar beroemde protestbord, en een hoodie over haar hoofd"), zond Nieuwsuur donderdagavond een uitgebreide NL Alert uit tégen de waanzin van Greta, Extinction Rebellion en andere religieuze klimaatkardinalen. In een keurig interview met Mike Shellenberger, klimaatactivist én klimaatrealist. Beschermer van het Amazonewoud (tegen verstikkingswaanzin), verkondiger van het Nucleaire Woord (voor duurzame, duurzame energie) en Haltroeper tegen Apocalyptische Hysterie over het einde der tijden, massa-uitsterving en andere klimaatkolder.

Dat laatste is hard nodig, bleek in dezelfde uitzending, waarin een hilarische parade van mentaal verwarde klimaatkoekwauzen voorbij trekt. Doodsbange, depressieve mensen die in donkere kamers samen huilen, "rouwcirkels" vormen en 's nachts zwetend wakker worden van nachtmerries over hun eigen ziekmakende welvaart op een stervende planeet. "Ze noemen je heel snel een klimaatgekkie", sombert er eentje. Ja, kijk deze video en je snapt wel waarom: Greta Thunberg heeft hun toekomst afgepakt. Gelukkig hebben we de beelden nog, zodat de mensheid over driehonderd jaar nog steeds wat te lachen heeft. "Dus dit is hoe de zombie apocalypse van 2019 er uit zag", zeggen ze dan besmuikt tegen elkaar, onder het genot van een stukje medium rare kweekvlees met een glaasje wijn uit de Monsanto Insta Press. "Wat was de mensheid nog bang en bekrompen toen hè."

Maar wat als deze patiënten alleen maar bange blanke meisjes zíjn?