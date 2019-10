Het MoetLees Interview du Jour is te lezen in een titel van een uiterst politiek correct Vlaams Mediahuis (waar ook nrc onderdeel van uitmaakt), met een man die er voor zorgde dat Obama 150 miljard aan windmolens uit gaf. Ja, dat is maf hè, dat wij dat aanbevelen? Nou, wacht maar tot je het verhaal van "hero of the environment" Michael Shellenberger (#FF) leest. Hij verkettert de "dark green" orthodoxen van de Groene Kousenkerk, slóópt de linksmoralistische klimaatreligie van apocalypsedenkers, bepleit een moratorium op vogelmoordende windmolens en dierenleven verziekende zonnepaneelweilanden vol hoogtechnologisch afval, EN biedt en passant & aan de hand van feiten ook nog eens een schoon, veilig, zuinig en duurzaam alternatief: Kerncentrales. Tien stuks, in Nederland. Goed idee. Vernoemen we de eerste naar Ronald Plasterk. Eerste ontwerp van het Nieuwe Nederland Met Behoud Van Natura2000 Gebieden En De Agrarische Familietraditie hierboven, powerkwoots hieronder en voor wie de Telegraaflink niet kan lezen, vonden we tijdens het afvalscheiden hierrr de papieren versie.

Na de breek: Een Masterclass Stikstofpaniek, een MiniClass Politieke Waanzin en een Korte Cursus 'Mensenlevens redden met kernenergie'.

MasterClass. De stikstofgekte in 20 minuten ontrafeld

MiniClass. Lijntje op de kaart bepaalt leven & dood voor boer

More Nukes! More Nukes! More Nukes!