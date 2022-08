Doet me denken aan het volgende voorbeeld van religieuze taal-tirannie:

Een collega vertelde me ooit het verhaal van een bureau-redacteur bij een christelijke krant, die bij zijn streng-christelijke eindredacteur de kopij inleverde voor het dagelijkse korte weerbericht op de voorpagina. Hij had er het kopje "Somber" boven gezet. Want de volgende dag was er grijs, kil & regenachtig weer voorspeld. De eindredacteur reageerde ontzet; "Dat kannie, hoor, die kop kan écht niet". Waarop de bureauredacteur verbaasd vroeg wat er verkeerd was aan het kopje "Somber". De eindredacteur: "Het weer is des Heeren en daar mag je niet negatief over oordelen".

De bureauredacteur zakte zowat door zijn stoel.

Wat die klimaatwijven doen is in feite precies het zelfde, zij het omgekeerd: taal-breidel in naam van een nieuwe, minstens zo naargeestige religie: "Over het weer diene men niet positief te oordelen".

Dit soort moralisme kan niet genoeg belachelijk gemaakt & bestreden worden.

Klaar ermee.