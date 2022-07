:

Het enige wat in de koran staat over 'hoe je je moet kleden', voor zowel mannen als vrouwen, is dat je "kuis" gekleed moet zijn. Geldt overigens helemaal niet voor kinderen. Dit is weer verzonnen door mannen (of vrouwen). Dit is niet origineel. Hindoes doen het ook, joden ook, christenen ook. Maar je hebt er natuurlijk altijd een sekte tussen zit die er een hele eigen interpretatie aan geeft. Vaak stukje cultuur. Wat oudere Russische en Oekraïense vrouwen dragen eigenlijk altijd een hoofddoekje. Terwijl ze orthodox christelijk zijn enzovoort.

Mannenbesnijdenis is breed geaccepteerd, zelfs niet-joodse of moslim mannen laten zich besnijden of woorden besneden zou zogenaamd mooier en hygiënisch zijn (is niet zo). Vrouwenbesnijdenis wordt idioot genoeg meestal "geregeld" door vrouwen en het is niet eens een islamdingetje. Koptische christenen en andere christenen in Afrika doen het ook. Religie? Nope. Staat nergens voorgeschreven. Maar ze doen het toch die debielen in Afrika.