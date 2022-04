Weltschmerz deed toch die uiting, Willem niet ? Sowieso vind ik het nergens op slaan: vanuit OMT, Bruls en de regering heb ik meer opruiing gehoord dan van Engel. Het is nl. makkelijk die man te ontlopen en de opruiende taal van Rutte en De Jonge (u had niet in dit bed hoeven te liggen), OMT etc. komt niet voortdurend terug in voorlichting, reclame, NOS journaal en op posters. Er was een halve verbale lynchpartij aan de gang in het land met (doods)bedreigingen richting niet-gevaccineerden op grote schaal. Dat zal niet uit de mond van Engel zijn gekomen.