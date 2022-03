Hij blijkt de voorwaarden zelf aangedragen te hebben. Wellicht in de wetenschap dat hijzelf dan niet meer Twittert maar iemand zijn account beheert wel en hij daarmee dus een maas in de wet heeft waar hij de rechtspraak weer kan frustreren.

Maar het is een rare discussie. Niet mogen Twitteren of van YouTube verbannen worden is geen inbreuk op je vrijheid tot meningsuiting. Je mag immers je mening nog steeds vrij uiten.

Maar de hoorbaarheid van je mening wordt drastisch ingeperkt. Er is dus wat over te zeggen als degene die de 'juiste' boodschap verzenden meer aan bod komen dan personen waarvan arbitrair vastgesteld wordt dat hun mening niet 'juist' is.

De vraag is of het toelaten van andere geluiden op je platform ook niet onderdeel moet worden van de vrijheid van mening wetgeving.

Immers, alhoewel je in veel landen niet voor je leven hoeft te vrezen (ook discutabel tegenwoordig) als je een andere mening hebt wordt je wel 'gestraft' met uitsluiting.

Er zou dan ook gedacht moeten worden aan een digitaal 'recht van overpad'. Als het niet mogelijk is om je mening aan eenzelfde grootte achterban te verkondigen dan dient een dienst je toe te laten.