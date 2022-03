Ik wil die opruiende berichten wel eens zien. Ik heb geen OM nodig om te bepalen of het opruiend is. Het OM heeft onze rechtstaat sowieso al afgeschaft toen ze besloten Wilders te vervolgen voor de 'Minder' uitspraak, maar Samsom niet voor zijn feitelijk zwaardere uitspraken over etnisch monopolie op overlast.

Dat was in 2016 en ik heb sindsdien weinig gezien om meer vertrouwen te krijgen in onze rechtstaat. Nog zo'n goed voorbeeld van hoe stuk onze rechtstaat is, is de rechtszaak over de avondklok van Engel.

Wat overigens wel een goed voorbeeld van opruiing is, is om een petitie op te zetten om iemand te vervolgen. Gaat het OM die mensen dan oppakken? Vast niet.

Dan kunnen we Engel een wappie noemen, en misschien is hij dat ook wel. Maar onze overheid is minstens zo wappie. En een wappie dansleraar is minder gevaarlijk dan een wappie overheid.