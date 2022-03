“Het maatschappelijk DEBAT”? Ja ja dat kennen we. 97% van de wetenschappers zijn van mening dat engelen en zo gevaarlijk zijn en aan het eind van het liedje natuurlijk gek. Gewoon gek. Allemaal uit de toolbox van de Russische snor die Stalin heet. Opsluiten, sleuteltje weg gooien. We zien nu toch al een jaar of wat dat het “maatschappelijk debat” alleen gevoerd wordt door mensen die de voorgeschreven uitkomst onderschrijven. Linksom of rechtsom, goedschiks of kwaadschiks. En als dit zo doorgaat – zo konden we hier onlangs lezen – moet je niet raar opkijken als GS of wat of wie dan ook een zelfde lot beschoren is.

En dan ga ik nu eens kijken wat dat nou precies voor troep is … die schoenen van De Jonge.