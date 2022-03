De vlagconnectie is niet zo moeilijk. Als je één masternarratief betwijfeld, dan betwijfel je ze allemaal. Zo'n beetje elke verstandig commentator (zoals NRC's Rosanne Hertzberger vandaag nog, toch ook iemand met zinnige coronakritiek) het gedrag van partijen zoals de EU en NAVO bekritiseert als hoogst waarschijnlijk destructief voor ons allemaal op groteske wijze (dwz een hete oorlog met Rusland) dan is het steeds makkelijker te geloven dat ook het management van de pandemie destructief kon zijn, ondoordacht en met ernstig, nog deels ontkende gevolgen. Ook internationaal. In die zin kun je in de "counter-movement" de dialectiek, de contrasten aantreffen die nodig zijn om het een koelere blik te kijken wat er gebeurt. En die heeft meer te maken met de verschuivingen binnen de wereldorde waar Nederland beter op kan gaan letten in plaats van de beste in de klas zijn met bloedende harten tonen. Je eigen toekomst en kinderen opofferen voor een groot idee of sentiment verkondigd door één of andere club of de media? Misschien even nadenken voor het geval dat het risico bestaat dat je fout zit. De inzet is namelijk nogal hoog dit keer.