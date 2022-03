Dat komt omdat we in hysterische tijden leven. Dat proces is al sinds de jaren '90 aan de gang, maar Woke/GL/D66 heeft dat in de laatste 5 jaar geïntensiveerd, waardoor alles nu door de bril en het gemoed van een hystericus/hysterica wordt bekeken. Nog geen 2 jaar geleden zei Trump 'Duitsland geef meer aan defensie uit'. Duitsers: 'Boeh, foute Trump'. Nog geen jaar geleden, Duitsland krijgt nieuwe regering vooral aangestuurd door de Duitse versie van GL/D66. Extra defensie uitgaven? 'Nein, naturlich nicht'. Oorlog in Oekraïne. 'Duitsland gaat € 200 miljard in leger investeren. En deze hysterie, kortzichtigheid en impulsief handelen is op alle terreinen in de overheid en media doorgedrongen. Deugen boven alles. De Grote Deugerd uithangen is tegenwoordig het grote 'leitmotiv'.