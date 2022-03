Politieke partij VOLT is het overbodigste ding ooit sinds de georganiseerde verkoop van 'zacht zand' in de buurt van de zandbak op het plein door leerlingen uit groep 1 van Basisschool de Vlier in Helmond. VOLT is een partij vol mensen met wie het goed gaat, die allemaal dingen wil regelen die er al zijn. VOLT-leden drinken hun koffie zwart, met melk en suiker, ze houden van paprika chips en van bolognese chips en van naturel chips, hun lievelingskleur is rood en oranje en groen en blauw en paars en roze en geel, bij het voetbal zijn ze voor Feyenoord en Ajax en voor De Graafschap, ze houden van klassieke pop jazz Einaudi en ze lezen het liefst boeken die zijn geschreven door Rutger Bregman. De partij is dan ook bedoeld voor mensen die niks van politiek weten, maar die stemmen op GroenLinks, D66, CDA, PvdA of desnoods de VVD of de Partij voor de Dieren gewoon niet bij hun lifestyle vinden passen. Nooit werd de houding van VOLT beter samengevat dan in dit on-ge-lo-fe-lij-ke interviewer met lijsttrekker (lijsttrekker!) Imane Elfilali in het Algemeen Dagblad.

Mevrouw Elfilali heeft geen mening over Rotterdam Airport, geen mening over Feyenoord City en geen mening over de Maastunnel. Terwijl mevrouw Elfilali straks in de raad wel moet gaan stemmen over Rotterdam Airport, Feyenoord City en de Maastunnel. In plaats daarvan wil mevrouw Elfilali meer duurzaamheid, solidariteit en samenwerking (met partijen die zetels kwijtraken omdat die bezet worden gehouden door politici die tegen politiek zijn zoals mevrouw Elfilali) bewerkstelligen. En duurzaamheid natuurlijk, oh nee, dat hadden we al gehad. Wel lijkt het haar leuk de binnenstad van Rotterdam autoluw te maken, net zoals in Lissabon en Valencia. Bij andere partijen weten ze natuurlijk helemaal niet waar Lissabon en Valencia liggen, dat is nou net het unieke aan VOLT, die zijn voor Europa, dit in tegenstelling tot bijna alle andere partijen die Nederland al meer dan 50 jaar in de almaar hechter wordende Europese Unie houden omdat ze zo ontzettend tegen Europa zijn. Ja pleurt op zeg. Wij beginnen steeds meer te denken dat het grensoverschrijdende gedrag van Nilüfer Gündogan eruit bestond dat ze af en toe ergens een mening over had.

Weet u wie ook NIKS zei?