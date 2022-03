Hoogspanning! We hebben nog steeds geen idee WAT Hürdürgür Gürbürgür nou precies verkeerd gedaan heeft, of dat één klacht van één persoon was of dertien klachten van dertien personen en of het seksueel was of gewoon onaardig of dat ze een beetje onredelijk deed of juist continu als een code rood door de fractiekamer raasde. Volt is al wekenlang in heel veel woorden heel vaag, Gündogan wilde in bijna even veel woorden helemaal niks zeggen, wij tikken het allemaal lachend mee en gelukkig is er vandaag een kort geding van mensen van Volt die tegenover andere mensen van Volt staan om te bepalen waar de grenzen liggen bij een partij die tegen grenzen is. Chris - geen fan van kindergloablistenclub Volt - Is Erbij dus we hebben live verslag vanuit het hart van de dikastrocratie. Live tweets na de leesverder.

UPDATE - Pleuris uitgebroken bij fractie