Mocht u nog steeds het idee hebben dat de geestelijk instabiele coronadansers van Viruswaarheid het beste met de wereld voor hebben omdat ze ooit een juridische strijd tegen de avondklok voerden waar u ook achter stond, dan kan dat idee direct het raam uit bij het zien van deze tweet. In hun strijd tegen de coronaregels hebben deze maatregelen ironisch genoeg hun complete leven overgenomen. Alles is het gevolg van de coronaregels in de ogen van deze complotzoekende levensslachtoffers. Dus als dan twee jonge Duitse agenten worden doodgeschoten bij een willekeurige verkeerscontrole en de Nederlandse dienders hun Polizei-collega's een hart onder de riem steken, staan deze hersenloze bleekdrinkers klaar om de schuld in de schoenen van de slachtoffers te schuiven. Dan kunnen ze het wel proberen goed te praten door te stellen dat er niet staat dat ze geweld rechtvaardigen, maar dat is dus precies wat er staat. Sterker nog, in hun wiedergutmachungstweet gooien ze er met "na twee jaar verharding kunnen er rare dingen gebeuren" nog een extra dreigement bovenop. De toch al gebrekkige hersencapaciteit is volledig aangetast door het constante slachtofferdenken, zoals we dat bij andere oogkleppenactiegroepen ook zien gebeuren. Doordat ze hun hele leven zien als een strijd tussen 'wij' en 'zij' zijn ze geleidelijk hun inlevingsvermogen, medemenselijkheid en betrokkenheid bij deze samenleving verloren. Het resulteert in ontspoorde idioten die ronddwalen in het oneindige doolhof van het eigen gelijk en die zich geheel op eigen kracht diskwalificeerden uit de maatschappelijke discussie. Of in woorden die ze begrijpen: Viruswaarheid, jullie doen niet meer mee.