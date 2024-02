Lijkt ons héérlijk, een vrije zaterdag opofferen om Sterre en Vlinder van de A12 af te knuppelen. Maar ja, als je iedere week je mepstok door de havermelk moet roeren, wordt het wel vervelend natuurlijk. "Agenten raken in toenemende mate gefrustreerd dat zij in het weekend moeten opdraven voor wegblokkades van Extinction Rebellion. Politievakbonden roepen op om verboden demonstraties ook daadwerkelijk te voorkomen." Dat is Nederland: dingen verbieden maar dat niet kunnen handhaven. Twee speltipjes in plaats van dit halfslappe pappen en nathouden. Eén: sluit ze maar eens op. Kijken of ze zichzelf aan de weg kunnen lijmen als ze in de gevangenis zitten. En twee: laat de plakkers maar lekker zitten. Geen aandacht aan besteden. Lijm jezelf maar vast, we komen volgende week wel weer een keer kijken. Kan de politie tenminste lekker bezig gaan met voetbalhoolies!