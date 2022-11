Deze hoogheid

Acteur Ralph Fiennes (Voldemort) ging eind oktober voorop met: "I mean, I can understand a viewpoint that might be angry at what she says about women. But it’s not some obscene, uber-right-wing fascist. It’s just a woman saying, ‘I’m a woman and I feel I’m a woman and I want to be able to say that I’m a woman.’ And I understand where she’s coming from. Even though I’m not a woman."

En nu volgt de legendarische Helena Bonham Carter (wiki) die in de laatste vier Harry Potter-films Voldemort-loyalist Bellatrix Lestrange speelde. "It’s horrendous, a load of b******s. I think [Rowling] has been hounded. It’s been taken to the extreme, the judgmentalism of people. She’s allowed her opinion, particularly if she’s suffered abuse. Everybody carries their own history of trauma and forms their opinions from that trauma and you have to respect where people come from and their pain. You don’t all have to agree on everything – that would be insane and boring. She’s not meaning it aggressively, she’s just saying something out of her own experience."

Wat JK Rowlings gewetensmisdaad ook alweer was? Ze insisteert dat je vrouwen die als biologische vrouwen geboren zijn zowaar "VROUWEN" mag noemen en dat mannen die zich om laten bouwen tot vrouw biologisch gezien geen vrouwen zijn. Haar tegenstanders nemen het tegenovergestelde standpunt in: vrouwen die als biologische vrouwen geboren zijn mag je GEEN VROUWEN noemen, maar "mensen met een baarmoeder", "mensen die menstrueren" enz. En mannen die zich om laten bouwen tot vrouw moet je "vrouw" noemen. "Trans women are women", klinkt hun geloofsbelijdenis.

Haar legendarische rol in Fight Club: Marla Singer