Ralph Fiennes heet-ie blijkbaar en dat was natuurlijk altijd al misschien wel de beste acteur ter wereld. Schindler's List, The King's Man, James Bond (als M), The Budapest Hotel en natuurlijk Voldemort in alle Harry Potters. En hij neemt het dus als eerste Harry Potter-acteur zowaar op voor JK Rowling, in plaats van zo'n beetje de gehele (jonge) cast voor hem die zich nadrukkelijk tégen Rowling uitsprak.

Maar wat is JK's gewetensmisdaad ook alweer? Rowling insisteert dat je vrouwen die als biologische vrouwen geboren zijn zowaar "VROUWEN" mag noemen en dat mannen die zich om laten bouwen tot vrouw biologisch gezien geen vrouwen zijn. Haar tegenstanders nemen het tegenovergestelde standpunt in: vrouwen die als biologische vrouwen geboren zijn mag je GEEN VROUWEN noemen, maar "mensen met een baarmoeder", "mensen die menstrueren" enz. En mannen die zich om laten bouwen tot vrouw moet je "vrouw" noemen. "Trans women are women", klinkt hun geloofsbelijdenis.

Maar eindelijk betreedt een volwassene de zaal: Ralph Fiennes in een interview met de New York Times gisteren. Hij "reportedly “bristled” at the controversy surrounding the writer. Fiennes said: “JK Rowling has written these great books about empowerment, about young children finding themselves as human beings. It’s about how you become a better, stronger, more morally centred human being. The verbal abuse directed at her is disgusting, it’s appalling.”

He added: “I mean, I can understand a viewpoint that might be angry at what she says about women. But it’s not some obscene, uber-right-wing fascist. It’s just a woman saying, ‘I’m a woman and I feel I’m a woman and I want to be able to say that I’m a woman.’ And I understand where she’s coming from. Even though I’m not a woman.” (...) Fiennes also expressed his distaste for “cancel culture”, saying: “Righteous anger is righteous, but often it becomes kind of dumb because it can’t work its way through the grey areas. It has no nuance.”" De commandant heeft gesproken.