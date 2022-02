Maakt eigenlijk niet uit dat het over de NYT gaat.

Het is dus reclame.

En reclames zoals deze, zie ik dagelijks op internet, en vlak voor & vlak na de journaals op tv.

Die verschillen nauwelijks van de reclames die ik zie in bladen. In folders.

Als ik een nieuwe trui zoek op internet, of in een folder, kom ik er tientallen tegen; met een neger erin.

Als ik een nieuwe broek zoek op internet, of in een folder, kom ik er talloze tegen. Met een neger erin.

Als ik een nieuw jasje zoek op internet, of in een folder, zie ik er vele langskomen. Met negers erin.

En tijdens het bladeren in folders & tijschriften, en tijdens het surfen, zie ik bovendien tientallen, nee, honderden negeressen voorbij komen, bij de dameskleding. Ook veel leuke kleine zwarte meisjes met van die enorme afro-kapsels. Of met van die Mickey Mouse-haardotten op het hoofd.

En dan heb ik het nog niet eens over Netflix, waar de hoofdrollen in elke - maar dan ook echt élke - serie of film worden bezet door negerts & negeressen. En oh, ja, soms valt er een Aziaat tussendoor vanuit de kaartenbakken van in etnische exoten gespecialiseerde modellen- en castingbureaus.

En dank zij al die reclames op internet, in folders & bladen, en dank zij Netflix, weet ik nu:

De wereld bestaat voor minstens driekwart uit zwarten.

Kijk, dat had ik me nou nog nooit in mijn lange leven gerealiseerd!

Toch goed, dat je er dagelijks dwingend met je neus op wordt gedrukt!