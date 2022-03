Ik heb een bril. Noodzaak in de hoogbouw van de basisschool ontdekt. Is dat eerlijk, dat ik wel een bril moet en de rest niet? Nee. Heb ik er onder geleden? Hartverscheurend. Niks zo sneu als een bal in je gezicht krijgen en dan op je knieen met je handen naar je bril zoeken. Heb ik geprobeerd het te verstoppen? Wel, op bepaald niveau met voetbal wel lenzen gaan dragen.

Uiteindelijk ben ik wat ik ben, een brillioot. Heb er vrede mee. Had mijn ogen kunnen laseren, maar dan was ik in het diepste van mijn ziel nog steeds een brillioot geweest. De littekens gaan nooit weg...

Hoewel... nu... in plaats van er vrede mee hebben en lekker doorgaan met mijn - leuke - leven, kan ik dus in feite ook mijn bril afzetten en ontkennen een brildrager te zijn, en ooit geweest te zijn. Jullie zullen foto's aandragen, en ik zal zeggen dat het pijnlijk is om aan mijn transitie herinnerd te worden, en dat jullie me deadnamen.

Eigenlijk moeten jullie allemaal een paar druppels van een of ander goedje in je ogen krijgen zodat je ook alleen een vage waas ziet, want het is natuurlijk niet eerlijk dat ik als niet-brildrager heel anders zie dan jullie niet-brildragers. We zijn allemaal gelijk. Ik laseren? Sorry, maar die transitie mag je niet afdwingen. Het is niet aan jullie om te weten wat er in mijn oogballen gaande is, privacy. (Was er maar een betere oplossing, iets dat ik kon dragen zodat ik beter zag).

Zonder gekheid. Ik denk dat transgenders een heel moeilijke ontwikkeling doorgaan, zeker op de middelbare school, en veel pijnlijke situaties doorgaan. Ik denk ook dat het leeuwendeel het niet voor de lol doet. Maar je kunt te ver doorslaan in je slachtofferschap, en het feit dat mijn bril-metafoor niet helemaal uit de bocht vliegt als vergelijking zegt genoeg over hoe bizar de situatie geworden is.

Ik snap niet dat een club die het eigen bestaan wil legitimeren, dat doet door een gedwongen overname van een club die historisch ook nog wel wat argumenten heeft om te stellen dat ze onderdrukt zijn. Je doet de specifieke ervaringen van beide partijen te kort.

Als een transgender bij de psycholoog over zijn/haar jeugd praat, praat hun (singular, is 'hun' correct, ik probeer inclusief te zijn) dan over een jeugd waarin het het huidige gender heeft, of het geboren gender? Indien a) dan lieg je iedereen, inclusief jezelf, voor, want dan praat je over ervaringen die je niet hebt. Indien b) dan kun je je eigen ervaringen niet vergelijken en gelijkstellen met die van mensen die menstrueren.