We leggen het gewoon nog een keertje uit wat hier precies gebeurt, want dit is dus de VN's bijdrage aan de aanval op schildmaagd J.K. Rowling .

Er is een intersectionele strijd gaande tegen het Westen, en de fronten hebben ZE geopend in het raciale- en gender/geslacht-domein. Weten we, dat klinkt dramatisch, maar het is ook dramatisch. TL;DR: de blanke heteroseksuele man is de universele onderdrukker, en er wordt geen enkele intellectuele acrobatiek geschuwd om zijn positie te verzwakken. Zie uitlegdraadje onderstaand.

Een van de manieren is het agressief opbreken van concepten als gender, geslacht en seksuele oriëntatie. Aan de oppervlakte lijkt het alsof dit louter gedaan wordt uit het begane verlangen mensen een zo authentiek mogelijke zelfbeleving te geven. De human experience zou namelijk niet te vatten zijn in binaire concepten als man/vrouw en homo/hetero. En daar hebben ze heus een punt.



Maar dat is in essentie niet waar het de leer om te doen is. De rekbaarheid van de menselijke beleving wordt door het intersectionalisme ge-weaponized, en ingezet om het blanke patriarchaat hun oriëntatie-vermogen te ontnemen, door hen de taal voor het duiden en benoemen van een bestaande (biologische) werkelijkheid te ontzeggen. Als je de intersectionele leer onweersproken laat, eindig je met een wereld waarin elk natuurlijk concept dat gericht is op het voortzetten van beschaving, zoals man en vrouw, van de naam beroofd wordt en langs die weg uit de beleving van een volk moet verdwijnen.

Dat klinkt abstract, en dat is het ook, maar de beweging is juist zo effectief omdat het op de academie (bindend drieluik), op een hoog abstractieniveau begon. Het intersectionalisme is een kruistocht tegen het vermogen een realiteit te benoemen. En #ShutDownScience marcheert echt niet toevallig zij aan zij met een BLM-narratief dat niet terug te zien valt in de cijfers.

Wat de VN bovenstaand doet is vrouwen "people who menstruate" noemen, omdat het intersectionalisme de term 'vrouwen' agressief heeft geserveerd voor iedereen die zich als vrouw identificeert, en daar vallen mensen die geboren zijn met een XY-chromosoom en niet kunnen menstrueren, nu dus ook onder. Kortom, iedereen die zichzelf een vrouw noemt is een vrouw, en biologische vrouwen zijn people who menstruate. Desoriënteert dit u? Nou, dat is precies de bedoeling.

UPDATE: Wijven-VN heeft bovenstaande tweet verwijderd.

Belangrijk uitlegdraadje over het intersectionalisme