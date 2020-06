Cijfers vertellen nooit het hele verhaal, maar dan hebben we ze in ieder geval een beetje onder elkaar.

Tenzij anders vermeld zijn alle cijfers gebaseerd op het Fatal Force 2019-archief, samengesteld door de Washington Post.

Afro-Amerikanen in verhouding veel vaker gedood door politie

De Afro-Amerikaanse bevolking is 12% van de totale Amerikaanse bevolking, maar is 26,4% van de slachtoffers van dodelijk politiegeweld. Dat is 2,2 maal vaker dan hun aandeel in de bevolking, en in verhouding maar liefst 3,1 maal vaker dan dan blanke Amerikanen. Zie grafiek.

Dit is mogelijk een reflectie van het aantal contactmomenten met de politie

Die 12% van de bevolking is echter verantwoordelijk voor 52,6% van alle moorden en 54,5% van alle overvallen. Dat baseren we op deze FBI-grafiek uit 2016, de meeste recente eerstehands-bron die wij konden vinden. In een opiniestuk in de Wall Street Journal werd beweerd dat volgens de meest recente data (uit 2018) 53% van alle "known homicide offenders" Afro-Amerikaans zijn, en zij "about 60% of robberies" plegen. Maar de eerstehands-bron achter die bewering konden wij niet vinden, dus we blijven bij de data uit 2016.

In 2018 zijn er 7.407 Afro-Amerikanen vermoord, 89,5% door andere Afro-Amerikanen

Deze cijfers zijn er nog niet voor 2019, maar in 2018 zijn er 7.407 Afro-Amerikanen vermoord. Vanaf 1976 tot 2005 werden gemiddeld 94% van hen vermoord door andere Afro-Amerikanen (screen hier, uit deze PDF zonder paginanummers van het Bureau of Justice Statistics). Ook na 2005 blijft dit percentage consistent rond de 90% liggen. In 2016 was het volgens deze FBI-stats 89,5%. Voor blanken ligt dit trouwens niet heel anders, 86% van hen wordt vermoord door andere blanken.

In 2019 werden er 10 ongewapende Afro-Amerikaanse arrestanten gedood

De Amerikaanse politie had in 2019 375 miljoen contactmomenten met burgers. 10,5 miljoen daarvan waren arrestaties. 1.003 daarvan hadden een fatale afloop. Zoveel fatale aflopen is extreem veel trouwens, in verhouding 17,6 keer zoveel als in Nederland, dat er jaarlijks zo'n 3 heeft.

Van die 1.003 fatale arrestaties waren 20 slachtoffers ongewapende blanken en 10 ongewapende Afro-Amerikanen. Dat is in verhouding dus nog steeds 2,5 keer zo vaak als blanke Amerikanen, en dat is extreem problematisch. Al zijn het er al wel minder dan in de voorgaande jaren. In 2015 waren het er 38, in 2016 22. De Washington Post hanteert een ruime definite van "ongewapend". Een man die door de politie achtervolgd werd en een geladen pistool in zijn auto had, geldt als ongewapend.

In 2019 was het aantal ongewapende Afro-Amerikanen dat gedood werd door de politie 0,13% van de totale 7.407 in 2018 (meest recente beschikbare data) vermoorde Afro-Amerikanen.

In 2019 kwamen 89 agenten om tijdens hun dienst

48 van hen kwamen om het leven door een "felonious act", oftewel, vermoord. De andere 41 stierven in een ongeluk tijdens diensttijd. Van die 48 vermoorde agenten waren er trouwens 7 zwart en 1 Aziatisch. We kunnen de brondata achter deze bewering zo snel niet vinden, maar het opiniestuk in de Wall Street Journal beweert dat de kans dat een politieagent gedood wordt door een Afro-Amerikaan 18,5 keer groter is dan de kans dat een ongewapende Afro-Amerikaan gedood wordt door de politie.

Enfin, dan hebben we deze cijfertjes nu even allemaal in 1 topic, voor ieders gemak.

Al stal en schoot hij wel met een taser op de agenten

