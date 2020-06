Lees even mee, want dit is belangrijk. En een monumentale powerrant van @ Eric Weinstein ( YT-kanaal ) onderstaand, samen met zijn broer @ Bret ( YT-kanaal ) de belangrijkste commentatoren van het moment.

We wisten dit al, maar we kwamen de smoking gun maar niet tegen. Gelukkig wees Douglas Murray er in zijn bijzonder fijne epistel van vandaag op. De organisatie Black Lives Matter is verre van louter een donkere-mensenrechtenorganisatie. Het is een extreem-linkse organisatie die in de kern op niets anders uit is dan de val van de Westerse beschaving. Zeggen wij niet, zeggen ze zelf, en wel op de officiële GoFundMe-pagina (waar ze ook naar linken op het officiële Twitter-account) van Black Lives Matter UK, wat weer de officiële tak van het officiële Amerikaanse Black Lives Matter is.

Hier staat te lezen dat "We’re guided by a commitment to dismantle imperialism, capitalism, white-supremacy, patriarchy and the state structures (...)." Let wel, niet hervormen, nee "ontmantelen". Maar goed, welk, imperialisme? Vast niet dat van Erdogan die de nieuwe heerser over Libische zwarte-slavenstad Tripoli is geworden hè? Enfin, deze terminologie kennen we natuurlijk. Dit is de taal van extreem-linkse intersectionele activisten (drieluikje om die mensen te begrijpen) die op niets anders uit zijn dan - nogmaals, we willen echt niet dramatisch doen of zo maar het is gewoon zo - de vernietiging van het Westen.

Voor de volledigheid, het bovenstaande citaat wordt afgerond met "(...) that disproportionately harm black people in Britain and around the world". En net als bij Vriend Jetten kan de hele zin daarmee semantisch gezien twee dingen betekenen. 1) Ze willen uitsluitend de systemen ontmantelen die "disproportionately harm black people". Of 2) ze willen die systemen sowieso ontmantelen én ze 'beschadigen zwarte mensen buitenproportioneel'.

We zouden ze het voordeel van de twijfel kunnen gunnen en aannemen dat ze optie 1 bedoelen, maar wie houden we nou voor de gek. In een ideologisch bezeten loopgravenoorlog is allang geen plaats meer voor zulke subtiliteiten. En dus laten ze ons geen keus. We steunen de leus en notie 'Black Lives Matter' voor de volledige 1873%, zozeer zelfs dat we eigenlijk nog altijd niet begrijpen waarom zoiets evidents zo demonstratief geuit moet worden. Maar de organisatie Black Lives Matter is een vijandige entiteit, en moet als zodanig behandeld worden.

O n d e r t u s s e n

Enorme aanrader als je een uurtje hebt

Dit draadje is 28 tweets and counting

En kijk ook nog even dit