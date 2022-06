Okee bear with us. Ongehoord Nederland is onderdeel geworden van een systeem waar ze eigenlijk enorm tegen zijn - de dichtgetikte NPO - en nu worden ze door dat systeem volgens de (al dan niet geschreven) regels van dat systeem aangepakt. Dat verzwakt eigenlijk vooral hun eigen verzet tegen heersende NPO-codes: hun manier van 'het systeem aanvallen' vereist dat ze een niche opzoeken die inherent of zelfs onherroepelijk leidt tot het verschaffen van platform en microfoons aan tegengeluidmakers die apert en tamelijk aantoonbaar onzin verkondigen. Nee, niet alles wat er verkondigd wordt in Ongehoord Nieuws is onzin. Maar veel wel. Daarmee verzuipt hun kritiek op de NPO in hilariteit en tevens wordt het te makkelijk voor hun eigen opponenten om goedkope kritiek op de critici te hebben. Terwijl de NPO er inderdaad niet voor iedereen is: het is een ideologisch bekrompen PvdA/D66-instituut met den allerlaatshthe paghinah's van den Bijbel en een scheut campingevoel, al dan niet met muziek op een plein. En het bestuur is kapot corrupt, nietwaar Shula?

Hetzelfde is dus gaan gelden voor FvD, sinds ze toetraden tot het parlementaire bestel en daar hun shit verloren. Superleuk en stoer dat de complotmarmot iemand corrupt durft te noemen, of dat een lijzige en uitermate verlegen voormalige ambtenaar ineens het woord 'tribunalen' bezigt, maar al wat die koekebakkers bereiken is dat ze de Sjoerdjes en Jantjes en overige jeremiërende turboconsultants uit het parlementaire netwerkparadijs makkelijke munitie verschaffen zodat zij er zelf beter uit te komen bij het Grote Schaapachtige Publiek. Doei systeemkritiek, hallo gecontroleerde oppositie - want 300 wetenschappers kunnen moeiteloos de politiek gecorrumpeerde Van Dissel naar de achtergrond drukken door hun pijlen op Van Meijeren te richten. Nieuwsuur is op dit dossier letterlijk nuttiger dan de falende chemtrailsnuivers van Forum. De les is: don't eat in their shit.

...en om de kop in het zand te kunnen steken over bovenstaande kaarsrechte analyse, zullen de ongehoord angehauchten altijd roepen dat GS rancuneus is, als ook bijna failliet en tevens zijn *wij* de gecontroleerde oppositie maar hee: ¯\_(ツ)_/¯

tegelijkertijd ook waar