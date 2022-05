Henk Spaan, nog flets bekend als reservespeler in een voetbalprogramma van de schijtlollige Harry Vermeegen en nog minder bekend van een poezieblaadje met sportrijmpjes, leeft ook nog. Dat weten we omdat hij op het internet om de dood van Ongehoord Nederland zit te roepen. Het publieke omroepje voor werkloze lunchtv-kijkers zou namelijk “ophitsen” en dus ’moeten ze weg’. Nou wordt er bij ON echt een heleboel onzin opgediend en dat maakt de inhoud van hun programma’s onmogelijk te verdedigen. Bovendien mag er van ons best een verdwaalde Russische torpedo op de hele NPO - het zou een begrijpelijke vergissing zijn van de legerleiding als ze de grauwe communistische architectuur van het Mediapark per ongeluk aanzien voor een overheidsgebouw in Odessa.

Maar ja, het staat er allemaal nog gewoon, dag in dag uit narratieven de wereld in te pompen die vallen binnen de morele bandbreedte van PvdA tot D66 met soms een vleugje GroenLinks of Bij1. Behalve bij ON, die pompen FvD en BVNL en dat noemt Henk Spaan “ophitsen”. Waar dat ophitsen dan precies uit bestaat, is niet helemaal duidelijk, maar ON moet dus weg. Want een gelijk speelveld voor alle opvattingen, daar is de publieke omroep niet voor bedoeld. Ook D66-minister Dijkgraaf doet er aan mee. Want voor D66 zelf gelden geen regels (zie: Frans van Drimmelen), maar ze willen wel “kanttekeningen plaatsen” bij Ongehoord Nederland.

En dan moeten we toch - zuchtend en met enige tegenzin - nogmaals opmerken dat Ongehoord Nederland gewoon netjes aan alle regels en voorwaarden voldoet om tot het publieke bestel toegelaten te mogen worden. Een omroepplan, een achterban, voldoende leden: ze vertegenwoordigen in een vrije democratie de vrije opvattingen van vrije burgers. Dus ze mogen er gewoon zijn. Net als Omroep Zwart, die op hetzelfde moment zijn toegetreden maar in tegenstelling tot ON! vooralsnog geen cent taxpoet in bewegend beeld hebben omgezet. In die zin kun je Ongehoord alvast een meerwaarde in het bestel noemen.

Maar goed, dan hoor je Baudet weer raaskallen, Raisa weer ver buiten haar vakgebied wilde beweringen doen of Karskens iets onverstaanbaar hoogbejaards kraakstemmen en dan zijn we vooral blij dat we de knop op onze tv al jáááren geleden gevonden hebben. Sinds Joop van Riessen en Marcel van Dam bij de VARA het volk ophitsten, is televisie een flets medium geworden. Wérd er maar eens wat meer opgehitst in het luie zuiltjesland van Hilversum. Wie weet levert het Henk Spaan eindelijk z’n welverdiende hartaanval op, want om op deze manier naar je einde te moeten reutelen op twitter is ook een beetje droevig voor zo’n gevierde sportjournalist uit andere tijden, nietwaar?

Dit is retorische bullshit, maar is het ook “ophitsen”?

En dit, is dit ook “ophitsen”?