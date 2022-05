Goed nieuws voor iedereen die zich nog steeds heel erg bezig houdt met corona, omdat hij of zij graag zelf onderzoek doet en van nature een beetje kritisch is. Het ministerie van VWS is er namelijk eindelijk achter waar een document vandaan komt, dat drie weken geleden opdook in een draadje van twitteraars die graag zelf onderzoek doen en van nature een beetje kritisch zijn. Een van hen las een document in een Wob-verzoek, waaruit zou blijken dat hydroxychloroquine (bekend van tv) hartstikke goed werkt tegen corona, plakte daar de kop van een ander document uit hetzelfde verzoek op, zodat het net leek alsof het RIVM in oktober 2020 nog dacht dat hydroxychloroquine werkte tegen corona. Kan gebeuren natuurlijk, als je graag zelf onderzoek doet en van nature een beetje kritisch bent.

Omroep Ongehoord Nederland, waar ze graag zelf onderzoek doen en van nature een beetje kritisch zijn, zag zijn kans schoon en nodigde Flapuit Paskwil van Blckbx uit om het document te duiden. Omdat Flavidinges Pasquivive graag zelf onderzoek doet en van nature een beetje kritisch is, trok hij de conclusie dat Hugo de Jonge bloed aan zijn handen heeft, omdat we in Nederland mensen met corona niet met hydroxychloroquine behandelen. Wybren van Haga, die graag zelf onderzoek doet en van nature een beetje kritisch is, stelde er Kamervragen over en schreef, al voordat hij antwoord kreeg, op zijn site: "Hiermee maakt VWS zich schuldig aan misleiding en dood door schuld."

Wat iedereen die graag zelf onderzoek doet en van nature een beetje kritisch is dan weer over het hoofd ziet, is dat er helemaal geen bewijs is dat hydroxychloroquine werkt. En dat het dus wel een beetje gek zou zijn als deze unieke kennis over een virus waar de hele wereld last van heeft, alleen te vinden zou zijn in een document in een Wob-verzoek dat je alleen op waarde kunt schatten met de specifieke kennis van mensen die graag zelf onderzoek doen en van nature een beetje kritisch zijn. Tenminste, alleen als je graag zelf onderzoek doet, van nature een beetje kritisch bent en denkt dat dat ene document waarin uitgelegd wordt dat hydroxychloroquine werkt, echt door het RIVM is geschreven.

Maar dat klopt niet.

Het document is afkomstig uit een mailwisseling tussen iemand, die kennelijk ook zelf graag onderzoek doet en van nature een beetje kritisch is, en het RIVM. Dat weten wij, omdat wij drie weken geleden aan het ministerie van VWS hebben gevraagd waar dat document vandaan kwam. Maar omdat transparantie en netjes omgaan met de Wob bij het ministerie niet bepaald bovenaan de agenda staan (tip: misschien niet de hele dag het internet overtypen, maar die ambtenaren aan het werk zetten om daadwerkelijk informatie vrij te geven), kregen we gisteren pas antwoord.

HIER het oorspronkelijke document, dat in het Wob verzoek contextloos als 'corona cijfers in perspectief.pdf' werd verstrekt, HIER de mailwisseling waar het document naar nu blijkt een bijlage bij was, en hier de uitleg van VWS: "Het stuk van de inzender is dus tussen adviezen van het RIVM terechtgekomen, dat had niet moeten gebeuren. Het uitzoeken van de WOB documenten is voor een groot deel mensenwerk en daar is dit waarschijnlijk per ongeluk misgegaan."

Een ouderwetse fuckup dus. En wat krijg je als je een ministerie dat de luiken zo hard dicht probeert te houden dat het fout gaat als er uiteindelijk wel iets naar buiten moet, combineert met twitteraars die zelf graag onderzoek doen en van nature een beetje kritisch zijn, en met een publieke omroep waar de waarheid een gepeperde mening niet in de weg mag zitten?

Dan krijg je dit. Op de NPO.

Fake nieuws BVNL