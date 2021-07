De grootste crisis sinds de WOII.

En de oplossing daarvan geven we in handen van 2 leraren. Met alle respect voor dat beroep, maar ze zijn hier niet voor opgeleid. En als die twee dan ‘on the way’ in zichzelf gaan geloven en hun Ego opblazen, dan krijg je als resultaat deze catastrofe en lopen we van de ene leugen in de volgende blunder. Maar: die zg volksvertegenwoordigers zijn medeschuldig. Als je deze ongelooflijke puinhoop accepteert ivm de fractiediscipline dan kunnen we alle hoop laten varen dat we in een transparante democratie verblijven.