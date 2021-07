Het is echt heel grappig. Nog steeds na ruim een jaar begrijpt bijna niemand nog de impact van exponentieel. Ik zal het maar weer eens uitleggen, met een gezond dedain en hoog moreel te paard gezeten zal ik het plebs maar weer eens laten meegenieten van mijn extreem grote algemene kennis. Van alles eigenlijk maar nu specifiek van virussen en dan met name weer het epidemiologische ervan.

Kijk, landgenoten, exponentieel is een lastig begrip. Simpel gezegd betekent het of veel te weinig of veel te veel en dan ook plotseling. De groei gaat ongemerkt tot het explodeert maar het kan ook best vlug weer afnemen. Ergo, elke maatregel is altijd te laat of lijkt te laat. Of we versoepelen te langzaam want jongens kijk, de besmettingen dalen als een dolle en toch zegt Rutte binnen blijven. Of we stellen maatregelen te langzaam in want jongens jongens wat stijgt het hard! Ofwel, altijd te laat en dus is Hugo altijd de lul. Onterecht echter, beste landgenoten. Want het is dat exponentiële dat de meute steeds in verontwaardiging laat ontsteken.

Houd u in, laat u vaccineren.