Waarom deze maatregelen nu weer niet goed zijn is mij een raadsel. Het is overduidelijk dat de delta de pan uit rijst en onder niet-gevaccineerden toeslaat. In Engeland, dat een maand op ons voorloopt qua ellende, zie je nu ook de ziekenhuisopnames weer flink stijgen. Dus nee, beste mensen, al is de kans kleiner dat je ziek wordt als je onder de 40 bent, de totale hoeveelheid zieken is nog altijd (kans x aantal ongevaccineerde mensen) dus hoe harder delta gaat, hoe meer zieken uiteindelijk toch ook weer in het ziekenhuis. Al is de kans per patient lager geworden, omdat jonge mensen minder ziek worden.

Edoch, een verstandige maatregel om meerdere redenen:

1. Je wil geen poel des ontwikkelings worden voor nieuwe varianten

2. straks staan we op rood en mogen we nergens meer naartoe.

3. straks krijg je toch weer meer zieken en IC's

Dus ongevaccineerden: Laat je vaccineren want ja echt, het helpt tegen deze ellende. De verspreiding ervan ook en al is het niet voor jezelf, dan toch wel voor the greater mankind of all worlds. En nee, je krijgt geen keten om je nek van 5G, ze weten echt niet alles van je en straks krijg je gewoon een QR code. Super handig als je weer op reis wil, of als je kinderporno wil downloaden, dan hebben ze je ook meteen te pakken.